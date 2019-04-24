Волгоградцу дали почти 10 лет за 31 килограмм найденной марихуаны

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-24T11:00:33+03:00

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В Михайловском районном суде вынесли приговор 34-летнему волгоградцу. Мужчина проведет почти 10 лет в тюрьме за «травку», которую нашел.

Необычную находку он нашел в лесополосе возлу хутора Страховский – два мешка. В одном марихуана, в другом части растения конопля. Все вместе вытянуло на 31 килограмм. «Счастливчик» решил на этом заработать. Часть он упаковал в небольшой пакет и дал своему знакомому отвезти в Даниловский район. Машину по дороге остановили сотрудники ДПС, которые и обнаружили незаконный груз весом 624 грамма. Остальное новоиспеченный наркодилер держал в тайнике.

Все наркотики у жителя Михайловки конфисковали, а самого арестовали. Волгоградец признался, что «травка» его, но он совсем не хотел ее продавать. А вот следователи сумели доказать обратно: что 31 кило он хранил не для личного употребления.

- Суд за незаконный сбыт, хранение наркотиков в крупном размере приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU