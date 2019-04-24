2019-04-24T10:40:37+03:00
Происшествия

В Волгограде директора восточной выставки поймали на взятке полицейскому

Он пытался вручить стражу порядка 200 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине светит реальный срок за дачу взятки.Мужчине светит реальный срок за дачу взятки.
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Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Волгоградской области ловят нелегалов не только в полях и на оптовых базах Очередного нарушителя они нашли на восточный выставке в крупном торговом центре в Советском районе. У продавца выставки восточных товаров, а по совместительству сына директора, не был оформлен патент на работу. Отцу, как работодателю, грозил крупный штраф от 250 до 700 тысяч рублей, поэтому мужчина решил уладить дело мирным путем. Он через знакомого 33-летнего сотрудника рекламного агентства предложил полицейскому взятку, а затем вместе с посредником отнес 200 тысяч в кабинет сотрудника МВД. В момент передачи денег «курьера» и его шефа задержали.

- В отношении 48-летнего директора СУ СК по Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье «дача взятки», а его знакомому светит срок за «посредничество во взяточничестве», - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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