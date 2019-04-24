Волгоградец на «Ягуаре» сбил девушку на «зебре»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-24T10:07:00+03:00

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ДТП случилось в 12-53 на проспекте Жукова. 42-летний мужчина ехал на своем «Ягуаре» в сторону улицы Качинцев. Он проигнорировал зеленый светофор на пешеходном переходе. Затормозил в последний момент, когда дорогу переходила 28-летняя волгоградка. Но тормозной путь оказался все равно большим – машина ударила пешехода. Водитель вызвал «скорую» и ГИБДД. Девушку на «скорой» отвезли в больницу с ушибом ноги. Ее госпитализировали.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

В Советском районе 23 апреля под колеса машины попала 87-летняя бабушка. Ее сбила «девятка», когда пенсионерка выходила из своего подъезда по улице Авиаторской, 5.

От «скорой» и больницы старушка отказалась, мол, полечится дома сама.

Ну а водителю придется отвечать за сбитого во дворе пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU