Дагестанец устроил смертельную аварию на московской трассе

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-24T09:37:12+03:00

Он погиб, а его пассажиры попали в больницу

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Жуткая авария произошла 23 апреля в 8 утра на московской трассе в Михайловке. 44-летний житель республики Дагестан вместе с родственниками ехали на машине «Тойота Карина» в сторону Волгограда. Мужчина решил обогнать тихохода, но не рассчитал маневр – не успел вернуться на свою полосу до столкновения. Он врезался в «Рено Логан», за рулем которого был 67-летний водитель.

В японском автомобиле погиб сам водитель. Тяжелые травмы получили двое мужчин 37 и 33 лет. Также в больницу доставили 14-летнего мальчика. Все они находятся в Михайловской ЦРБ.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии.

Еще одна авария случилась в Волжском в 17-00. Мужчина на «Газели» ехал по улице Мира в сторону Пионерской. Он слишком близко подъехал к другой такой же машине. И когда водитель второго «ГАЗ-322132» резко снизил скорость, коллега вписался в зад его авто.

В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка. У нее ушиб.

ИСТОЧНИК KP.RU