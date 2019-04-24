На Ангарском сгорели сразу четыре гаража

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-24T09:01:35+03:00

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Пожар начался около восьми часов вечера 23 апреля. Загорелся гараж в кооперативе «Ангарский». Огонь очень быстро перешел на стоящие рядом коробки. Всего пламя затронуло четыре гаража. В трех были лишь инструменты и необходимый для каждого мужчины скарб. А вот в четвертом стояла старенькая 25-летняя «Волга». Она также восстановлению не подлежит.

Приехавшие пожарные расчеты не дали перекинуться огню на остальные помещения. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Но очевидцы утверждают, что сначала загорелись камыши возле ГСК, а от них пламя перекинулось на строения.

Сотрудники МЧС по Волгоградской области еще раз напоминают об элементарных правилах пожарной безопасности. Стоить помнить, что запрещено сжигать камыш. При ветреной и сухой погоде это может стать началом большой беды. Ежедневно пожарные выезжают на тушение сухой травы.

ИСТОЧНИК KP.RU