2019-04-24T09:01:35+03:00
Происшествия

На Ангарском сгорели сразу четыре гаража

Огонь уничтожил старенькую "Волгу"
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Пожарные не дали огню перекинуться на соседние гаражи.Пожарные не дали огню перекинуться на соседние гаражи.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Пожар начался около восьми часов вечера 23 апреля. Загорелся гараж в кооперативе «Ангарский». Огонь очень быстро перешел на стоящие рядом коробки. Всего пламя затронуло четыре гаража. В трех были лишь инструменты и необходимый для каждого мужчины скарб. А вот в четвертом стояла старенькая 25-летняя «Волга». Она также восстановлению не подлежит.

Приехавшие пожарные расчеты не дали перекинуться огню на остальные помещения. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Но очевидцы утверждают, что сначала загорелись камыши возле ГСК, а от них пламя перекинулось на строения.

Сотрудники МЧС по Волгоградской области еще раз напоминают об элементарных правилах пожарной безопасности. Стоить помнить, что запрещено сжигать камыш. При ветреной и сухой погоде это может стать началом большой беды. Ежедневно пожарные выезжают на тушение сухой травы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Первомай в Волжском пройдут детский парад со слонами и фестиваль шашлыка
Украсть сто миллионов: в Астрахани инкассатор спланировал ограбление века
Пытался взорвать: астраханец бросил гранату в семью с двумя детьми
На месте Тракторного завода в Волгограде строят многофункциональный комплекс
Дмитрий Медведев вызвал на встречу главу Волгоградской области
Движение ограничено: идет ремонт трассы Волгоград-Москва
В передвижных медкомплексах обследовали уже десять тысяч волгоградцев
В Волгограде из-за сломавшегося товарняка задержали три пассажирских поезда
В Волгограде поймали и осудили омича, угнавшего два Mitsubishi Pajero
В Волгограде новый участок дороги по улице Хорошева будет строить МБУ «Северное»
Площадки для сбора мусора появились еще в трех районах Волгоградской области
Прокуратура заставила власти Камышина почистить ливневую канализацию