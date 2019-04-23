Украсть сто миллионов: в Астрахани инкассатор спланировал ограбление века

23 Апр 23:36 2019-04-23T23:36:29+03:00

Бывшего инкассатора задержали, когда он покупал пистолет Макарова с глушителем для запланированного ограбления. Фото СУ СК по Астраханской области.

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Астраханец Антон Бердников долгое время работал в региональном управлении инкассации. Знал всю систему сбора и перевозки денег, буквально, изнутри. В один прекрасный день он, видимо насмотревшись криминальных боевиков, решил: «А почему бы и мне не ограбить инкассаторскую машину?». Он разработал целый план ограбления, продумал почти все до мелочей. Оставалось только найти напарника. Он понимал, что в одиночку не справится и предложил дело своему другу.

- План был таков: они покупали огнестрельное оружие, а затем, зная маршрут передвижения инкассаторского автомобиля, напасть на него. Инкассаторов намеревались убить. После чего перегнать машину в заранее приготовленное место в степи у села Рассвет. Там они должны были вскрыть авто и похитить не менее 100 миллионов рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

А чтобы их не искали, они планировали закопать одного из убитых инкассаторов в подготовленную яму и подстроить все так, что это он ограбил машину и сбежал.

Но воплотить в жизнь задуманное не удалось. Напарник в последний момент струсил и пошел в полицию, где рассказал о задумке Бердникова. Бывшего инкассатора задержали сотрудники угрозыска УМВД России по Астраханской области, когда тот покупал пистолет Макарова с глушителем за 40 000 рублей.

На Бердникова завели уголовное дело по шести статьям. Следователи регионального СУ СК уже собрали все материалы и передали дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU