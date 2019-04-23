Пытался взорвать: астраханец бросил гранату в семью с двумя детьми

23 Апр 23:07 2019-04-23T23:07:55+03:00

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В Астрахани будут судить 40-летнего мужчину, который в пьяном угаре чуть не убил семью с двумя детьми. Он бросил в них боевую гранату. И всего лишь за то, что глава семейства отказался отвечать нетрезвому и агрессивному незнакомцу.

Это произошло вечером 30 июня 2018-го. Обвиняемый выпивал на берегу Волги на территории лодочной станции, в Трусовском районе Астрахани. Семья - мама, папа и двое детей - 14 и 7 лет в тот день катались на лодке, и как раз подплыли к станции, где и встретился им этот нетрезвый уже мужчина. Незнакомец с криками ненормативной лексики потребовал главу семейства подойти к нему. Получив отказ, он вдруг достал боевую гранату, вытащил чеку и бросил ее в семью.

- Граната не долетела до людей всего пару метров. Она упала в воду и взорвалась. Лишь чудом никто не пострадал, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Пьяного товарища арестовали в тот же день. И больше он на свободу не выходил. И теперь уже нескоро и выйдет. Следователи завели на него уголовное дело по четырем статьям «покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений». На данный момент они уже собрали все улики и факты, доказывающие вину мужчины, дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU