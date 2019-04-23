2019-04-23T16:35:02+03:00
Общество

Дмитрий Медведев вызвал на встречу главу Волгоградской области

Премьер-министр обсудил с Андреем Бочаровым развитие сельского хозяйства в регионе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта администрации Волгоградской области.Фото с сайта администрации Волгоградской области.
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Недели не прошло с того момента, как премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву волгоградский депутат Госдумы пожаловался на высокие в регионе тарифы ЖКХ, как главу Волгоградской области пригласили в Москву на разговор. Впрочем сегодня, 23 апреля, беседа с председателем правительства у Андрея Бочарова шла не о тарифах, а о развитии сельского хозяйства в регионе.

Губернатор отчитался, что посевные работы на волгоградских полях идут по графику и без срывов. Бочаров поблагодарил Медведева за 530 миллионов рублей, которые в 2018 году выделили Волгоградской области в качестве компенсации ущерба за засушливое лето и частичную потерю урожая. А также за 606 миллионов рублей несвязанной поддержки, которые направили волгоградским аграриям и они смогли вовремя закупить ГСМ, семена и удобрения для полевых работ.

Кстати, в планах на этот год - более трех миллионов гектаров засеять пшеницей, чтобы увеличить сбор качественного зерна на экспорт. Более 1,5 миллиона гектаров уже засеяли озимыми культурами.

Поговорили об инвестпроектах: чтобы к 2021 году валовый продукт Волгоградской области достиг 1 триллиона рублей. И о развитии мелиорации в регионе: общая площадь орошаемых площадей уже выросла с 34,3 тысячи гектаров в 2014 году до 50,7 тысячи в 2018-м. И работу в этом направлении решили продолжить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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