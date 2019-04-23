2019-04-23T16:05:18+03:00
Общество

Движение ограничено: идет ремонт трассы Волгоград-Москва

Работы ведутся в Городищенском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с сайта администрации ВО.Фото с сайта администрации ВО.
Изменить размер текста:

На трассе Р-22 «Каспий» сейчас движение затруднено. А все из-за ремонта. В этом году в Городищенском районе Волгоградской области обновят почти 12 километров этой автодороги.

Ремонт ведет ФКУ Упрдор МоскваВолгоград. Говорят, сейчас на этом участке работают 50 человек и 32 единицы техники. Работы намерены выполнить в кратчайшие сроки, так что водителям придется потерпеть. Движение на участке перекрывают локально (в основном в реверсивном режиме).

- Помимо того, что полностью обновят дорожное полотно, здесь также поставят 286 новых дорожных знаков, заменят барьерное ограждение, и установят два новых павильона для пассажиров автобусов и маршруток в районе поселка Кузьмичи. Также организуют посадочные площадки с пешеходными дорожками, - дополняют в администрации региона.

Кроме того, к июню обещают запустить в работу новую линию электроосвещения (более чем две тысячи светоточек).

Напомним, всего в 2019 году планируют отремонтировать 97 киллометров федеральных трасс в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В передвижных медкомплексах обследовали уже десять тысяч волгоградцев
В Волгограде из-за сломавшегося товарняка задержали три пассажирских поезда
В Волгограде поймали и осудили омича, угнавшего два Mitsubishi Pajero
В Волгограде новый участок дороги по улице Хорошева будет строить МБУ «Северное»
Площадки для сбора мусора появились еще в трех районах Волгоградской области
Прокуратура заставила власти Камышина почистить ливневую канализацию
Среднеахтубинский район вздохнул от мусора
Выбежал из-за автобуса: 11-летний волгоградец оказался под колесами авто
Волгоград попал в «десятку» лучших городов для празднования Дня Победы
В Волжском сгорела квартира: двое в больнице
Под Астраханью начальник почтамта украла из кассы 100 тысяч рублей
В Астрахани мужчина ногой задушил своего знакомого
В Волгоградской области появится стена памяти защитников Отечества
Волгоградка пришла на медосмотр, а попала на операционный стол
В Волгограде на путях у «Акварели» нашли тело 14-летнего мальчика
В мае волгоградцам выплатят пенсии по праздничному графику
Пасхальный крестный ход пройдет в Волгограде 28 апреля
На улице Дегтярева в Волгограде обновят дорогу и заменят все люки
Волгоградец проведет в колонии шесть лет за аферы с автостраховками
18-летний астраханец проведет в колонии семь лет за наркотики
Клещи покусали уже 62 волгоградца
В Волгограде командира батальона отправили в колонию за поборы с военнослужащих
В Астрахани друзья пытались уберечь «Лексус» бизнесмена от ареста и сами лишились машины
В Волгограде два автомойщика угнали джип и угодили на нем в ДТП
Александр Буйнов поздравит Волгоград 9 Мая
График сброса на Волжской ГЭС в 2019 году: воды будет мало