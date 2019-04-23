Движение ограничено: идет ремонт трассы Волгоград-Москва

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-23T16:05:18+03:00

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На трассе Р-22 «Каспий» сейчас движение затруднено. А все из-за ремонта. В этом году в Городищенском районе Волгоградской области обновят почти 12 километров этой автодороги.

Ремонт ведет ФКУ Упрдор Москва – Волгоград. Говорят, сейчас на этом участке работают 50 человек и 32 единицы техники. Работы намерены выполнить в кратчайшие сроки, так что водителям придется потерпеть. Движение на участке перекрывают локально (в основном в реверсивном режиме).

- Помимо того, что полностью обновят дорожное полотно, здесь также поставят 286 новых дорожных знаков, заменят барьерное ограждение, и установят два новых павильона для пассажиров автобусов и маршруток в районе поселка Кузьмичи. Также организуют посадочные площадки с пешеходными дорожками, - дополняют в администрации региона.

Кроме того, к июню обещают запустить в работу новую линию электроосвещения (более чем две тысячи светоточек).

Напомним, всего в 2019 году планируют отремонтировать 97 киллометров федеральных трасс в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU