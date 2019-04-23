2019-04-23T15:15:55+03:00
Общество

В передвижных медкомплексах обследовали уже десять тысяч волгоградцев

Модули посетили 54 отдаленных населенных пункта в регионе, впереди Старополтавский, Котельниковский и Новоаннинский районы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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К сожалению, жителям отдаленных волгоградских поселков добраться к врачу-специалисту весьма проблематично. То времени нет, то врача… Поэтому решили в этом году отправить медиков в хутора. Закупили передвижные модули здоровья и поехали. С начала года они уже обследовали порядка десяти тысяч жителей. С апреля модули уже не возвращаются в больницы, а работают ежедневно даже по выходным и в праздничные дни. Медики меняются по ходу движения.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, в работе комплексов задействованы не только врачи районных больниц, но и ведущих клиник Волгограда и Волжского.

Комплексы здоровья посетили 54 населенных пункта в городском округе-город Михайловка, Октябрьском и Палласовском районах. Каждый комплекс работает в районе около месяца: в мае модули здоровья направятся в Старополтавский, Котельниковский и Новоаннинский районы.

- В бригаде есть терапевт или педиатр, офтальмолог, невролог, кардиолог, врач УЗИ и другие специалисты. В комплексах имеется все необходимое для оборудование для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и иных исследований, - уточняют в облздраве.

Добавим, наряду с модулями здоровья в регионе работают 21 передвижной флюорограф и маммограф. В планах к 2021 году обследовать всех жителей Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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