В Волгограде из-за сломавшегося товарняка задержали три пассажирских поезда

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-23T14:45:16+03:00

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В Волгоградской области застряли пассажиры, которые возвращаются на поездах с юга России в северные регионы. А все из-за сломавшегося грузового поезда. «Товарняк» остановился на перегоне Лесопитомник – Канальная Волгоградского региона Приволжской железной дороги. И остановил все движение по этой ветке. Случилось это примерно в половине первого дня 23 апреля.

- На помощь грузовому составу отправили восстановительный поезд со станции Максима Горького, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Но пока грузовой поезд стоял вместе с ним стояли и три пассажирских поезда.

- Ожидаются задержки пассажирских поездов № 14 Адлер – Саратов, № 60 Кисловодск – Новокузнецк и №130 Анапа – Красноярск, - уточняют в Привжд. - Мы принимаем все меры для введения указанных поездов в действующий график движения.

И напоминают, что оперативную информацию о движении поезда на территории Волгоградского региона ПривЖД можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД", раздел "Пассажирам" (вкладка "Фактическое движение поездов").

ИСТОЧНИК KP.RU