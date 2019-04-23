2019-04-23T14:21:33+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали и осудили омича, угнавшего два Mitsubishi Pajero

Мужчина с помощью приборов взламывал сигнализацию на машинах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Этот 37-летний заезжий «гастролер» из Омска повадился в Волгоград за машинами. Приезжал сюда не купить дорогую иномарку, а угнать. Выбирал исключительно «Mitsubishi Pajero Sport». С помощью специального устройства он разблокировал охранную сигнализацию, садился за руль и уезжал.

За полгода он так угнал в Волгограде два таких внедорожника - один в феврале 2018-го, другой - в июле. Первый он почти сразу продал, а второй решил оставить себе. А чтобы машину не вычислили, как угнанную, он вырезал часть рамы с идентификационным номером и заменил ее на такую же деталь с другой машины. Но воришку все равно поймали. Расследование вели сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду.

- Свою вину мужчина полностью признал. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение. Его обвиняют по двум статьям: «кража, совершенная в крупном размере» и «подделка идентификационного номера транспортного средства в целях эксплуатации», - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Грозит жителю Омска до 6 лет лишения свободы. Ожидать суда он будет под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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