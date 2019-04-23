В Волгограде новый участок дороги по улице Хорошева будет строить МБУ «Северное»
В ближайшие дни в Волгограде приступят к строительству новой дороги по улице Хорошева. Аукцион провели, победителя определили: строить магистраль будет волгоградское МБУ «Северное». Как следует из документации, представленной на сайте госзакупок, на возведение дороги из бюджета выделили 130 миллионов рублей. A если точнее - 129 миллионов 629 тысяч.
- До конца 2019-го предприятие сделает новый проезд длиной 750 метров, которые соединит дорогу от бульвара 30-летия Победы до Дворца водных видов спорта, - уточняют в администрации Волгограда.
По этой дороге волгоградцы смогут объехать загруженную развязку на пересечении дорог по бульвару 30-летия Победы и улицы Московской. Кроме того, она станет альтернативным проездом от бульвара 30-летия Победы до улицы Покрышкина.
- Вдоль проезжей части рабочие построят тротуары с пандусами, велодорожки, здесь смонтируют освещение и проложат ливневую канализацию, - добавляют в мэрии.
Кроме улицы Хорошева в этом году в Волгограде построят еще две новые дороги - Советском и Кировском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU