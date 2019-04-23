2019-04-23T11:43:32+03:00
Недвижимость

Площадки для сбора мусора появились еще в трех районах Волгоградской области

Региональный оператор вдвое увеличил количество пунктов сбора ТКО в апреле
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Площадки для сбора отходов появились еще в трех районах области. Фото: УОПлощадки для сбора отходов появились еще в трех районах области. Фото: УО
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами продолжает обустраивать места сбора мусора в Волгоградской области. Только за последний месяц их стало вдвое больше. За последнюю неделю апреля площадки для сбора отходов появились еще в трех районах области, в том числе на отдаленных территориях. А общее их количество в регионе выросло почти на десять тысяч и перевалило за 24,3 тысячи штук.

- Всего с 15 по 21 апреля в области оборудовали 9717 точек сбора отходов в Волгограде, Светлоярском, Среднеахтубинском, Иловлинском и Ленинском районах, - сообщили «КП-Волгоград» в компании «Управление отходами - Волгоград».

В Волгограде за неделю расставили 64 разных контейнера для мусора. Своебразный рекорд установили в Краснооктябрьском районе, там разместили все необходимые евробаки для мусоропроводов вместимостью 0,66 кубометра.

Как отмечает регоператор, проблемы с вывозом мусора к настоящему времени по большей части удалось решить. Все отходы отправляют на утилизацию и переработку по установленным графикам. Каждый день это около 8000 кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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