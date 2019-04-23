2019-04-23T10:46:21+03:00
Общество

Прокуратура заставила власти Камышина почистить ливневую канализацию

Из-за отсутствия системы очистки весь мусор и грязь попадают в Волгу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ливневая канализация - это, похоже, проблемный вопрос всех городов Волгоградской области. Ее почти не ремонтируют, не обновляют и не чистят годами. Так, в Камышине Волгоградской области проблема дошла до крайней точки, что пришлось вмешаться прокуратуре.

Дело в том, что все 12 водовыпусков, имеющихся в Камышине, не оборудованы очистными сооружениями. И весь мусор и грязь вместе с талыми водами уходит в Волгу и Камышинку, что ведет к загрязнению рек.

Прокуратура вынуждена была обратиться в суд с требованием признать незаконным бездействие властей в этом вопросе и обязать администрацию города привести в надлежащее состояние системы ливневой канализации.

- Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Суд обязал власти обеспечить в течение года функционирования ливневой канализации в соответствии с требованиями санитарных норм. За исполнением решения суда будут следить сотрудники прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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