2019-04-23T09:31:41+03:00
Общество

Среднеахтубинский район вздохнул от мусора

В Волгоградской области расчистили 11 свалок
Светлана КИРИЛЛОВА
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В Среднеахтубинском районе Волгоградской области ликвидировали 11 свалок. 92% экологически вредных отходов уже убрали в Волго-Ахтубинской пойме. Десять из 14 скоплений мусора исчезли из природного парка. За время работ вывезли 310 тысяч кубометров мусора. Осталось разгрести еще 27 тысяч кубов отходов на семи свалках.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, работы по уборке мусора в Среднеахтубинском районе близятся к завершению. Со свалок районного центра и Краснослободска вывезли 94 и 85% мусора соответственно. Чистый воздух вдохнули жители поселков Клетский, Суходол, Ямы, Кировец и Калинин. Канули в лету свалки рядом с населенными пунктами Пламенка, Чапаевец, Щучий, Третий Решающий и Репино. Для хутора Кривуша это особенно важно: на территории поселения расположена братская могила времен войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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