Выбежал из-за автобуса: 11-летний волгоградец оказался под колесами авто

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-23T09:31:16+03:00

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Опять в полицейской сводке десятки ДТП, и опять пострадавшие. За минувшие сутки 22 апреля шесть человек получили травмы в авариях, которые произошли на территории Волгоградской области. В их числе и 11-летний мальчишка из Урюпинского района. Он выбежал из-за автобуса, которые остановился у обочины дороги, чтобы высадить пассажиров. Да так резко выбежал на проезжую часть, что 54-летний водитель «Лада Веста» не успел затормозить и мальчик оказался под колесами. Благо остался жив. Как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, ребенка с травмами увезли в больницу.

А в Волжском под колесами оказался 22-летний парень, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. Случилось это примерно в 14.30 на улице Карбышева. 47-летняя женщина, которая в этот момент ехала на своей «Тойоте Аурис», просто не успели избежать наезда. Молодого человека увезли в больницу с места ДТП.

Жуткая авария произошла 22 апреля и в Суровикинском районе на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Там 62-летний водитель «Мерседес Бенц» так торопился, что не справился с управлением и врезался на поллном ходу в припаркованную на обочине «девятку», в которой находился 39-летний мужчина. ВАЗ от удара отбросило в кювет. К счастью, все остались живы, но водитель «девятки» получил серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU