2019-04-23T09:31:16+03:00
Происшествия

Выбежал из-за автобуса: 11-летний волгоградец оказался под колесами авто

А на трассе «Волгоград-Ростов» «Мерседес» протаранил «девятку»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Иномарка врезалась в припаркованный на обочине ВАЗ на полном ходу, благо все остались живы.Иномарка врезалась в припаркованный на обочине ВАЗ на полном ходу, благо все остались живы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Опять в полицейской сводке десятки ДТП, и опять пострадавшие. За минувшие сутки 22 апреля шесть человек получили травмы в авариях, которые произошли на территории Волгоградской области. В их числе и 11-летний мальчишка из Урюпинского района. Он выбежал из-за автобуса, которые остановился у обочины дороги, чтобы высадить пассажиров. Да так резко выбежал на проезжую часть, что 54-летний водитель «Лада Веста» не успел затормозить и мальчик оказался под колесами. Благо остался жив. Как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, ребенка с травмами увезли в больницу.

А в Волжском под колесами оказался 22-летний парень, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. Случилось это примерно в 14.30 на улице Карбышева. 47-летняя женщина, которая в этот момент ехала на своей «Тойоте Аурис», просто не успели избежать наезда. Молодого человека увезли в больницу с места ДТП.

Жуткая авария произошла 22 апреля и в Суровикинском районе на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Там 62-летний водитель «Мерседес Бенц» так торопился, что не справился с управлением и врезался на поллном ходу в припаркованную на обочине «девятку», в которой находился 39-летний мужчина. ВАЗ от удара отбросило в кювет. К счастью, все остались живы, но водитель «девятки» получил серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура заставила власти Камышина почистить ливневую канализацию
Среднеахтубинский район вздохнул от мусора
Волгоград попал в «десятку» лучших городов для празднования Дня Победы
В Волжском сгорела квартира: двое в больнице
Под Астраханью начальник почтамта украла из кассы 100 тысяч рублей
В Астрахани мужчина ногой задушил своего знакомого
В Волгоградской области появится стена памяти защитников Отечества
Волгоградка пришла на медосмотр, а попала на операционный стол
В Волгограде на путях у «Акварели» нашли тело 14-летнего мальчика
В мае волгоградцам выплатят пенсии по праздничному графику
Пасхальный крестный ход пройдет в Волгограде 28 апреля
На улице Дегтярева в Волгограде обновят дорогу и заменят все люки
Волгоградец проведет в колонии шесть лет за аферы с автостраховками
18-летний астраханец проведет в колонии семь лет за наркотики
Клещи покусали уже 62 волгоградца
В Волгограде командира батальона отправили в колонию за поборы с военнослужащих
В Астрахани друзья пытались уберечь «Лексус» бизнесмена от ареста и сами лишились машины
В Волгограде два автомойщика угнали джип и угодили на нем в ДТП
Александр Буйнов поздравит Волгоград 9 Мая
График сброса на Волжской ГЭС в 2019 году: воды будет мало