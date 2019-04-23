2019-04-23T09:03:53+03:00
Происшествия

В Волжском сгорела квартира: двое в больнице

Еще один человек пострадал на пожаре в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
За сутки в регионе произошло 65 серьезных пожаров.За сутки в регионе произошло 65 серьезных пожаров.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки три жителя Волгоградской области пострадали в огне пожаров. Около четырех часов утра огонь разгорелся в девятиэтажке на улице Ленина в Волжском. Пламя охватило большую часть двухкомнатной квартиры на четвертом этаже. Горели домашние вещи, мебель, техника. На то, чтобы справиться с огнем, у пожарных ушло более двадцати минут. Спасатели вынесли из огня двоих пострадавших. Но 60-летний мужчина и 20-летняя девушка успели отравиться продуктами горения. Сейчас они в больнице имени Фишера. Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону, причину этого пожара еще предстоит установить.

А днем 22 апреля в Краснооктябрьском районе Волгограда пострадал на пожаре в своей квартире 77-летний дедушка. Огонь в двушке на улице Качалова вспыхнул около половины первого дня. Пожарные ликвидировали горение всего через 11 минут после получения тревожного сигнала. Но пожилой человек уже успел надышаться едким дымом от горевших вещей. Причину возгорания установят эксперты.

Спустя двенадцать часов, ночью 23 апреля на улице Еременко из-за неосторожного курильщика полыхали две лоджии в девятиэтажке. На этот раз обошлось без пострадавших.

МЧС предупреждает: увидели огонь - звоните «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура заставила власти Камышина почистить ливневую канализацию
Среднеахтубинский район вздохнул от мусора
Выбежал из-за автобуса: 11-летний волгоградец оказался под колесами авто
Волгоград попал в «десятку» лучших городов для празднования Дня Победы
Под Астраханью начальник почтамта украла из кассы 100 тысяч рублей
В Астрахани мужчина ногой задушил своего знакомого
В Волгоградской области появится стена памяти защитников Отечества
Волгоградка пришла на медосмотр, а попала на операционный стол
В Волгограде на путях у «Акварели» нашли тело 14-летнего мальчика
В мае волгоградцам выплатят пенсии по праздничному графику
Пасхальный крестный ход пройдет в Волгограде 28 апреля
На улице Дегтярева в Волгограде обновят дорогу и заменят все люки
Волгоградец проведет в колонии шесть лет за аферы с автостраховками
18-летний астраханец проведет в колонии семь лет за наркотики
Клещи покусали уже 62 волгоградца
В Волгограде командира батальона отправили в колонию за поборы с военнослужащих
В Астрахани друзья пытались уберечь «Лексус» бизнесмена от ареста и сами лишились машины
В Волгограде два автомойщика угнали джип и угодили на нем в ДТП
Александр Буйнов поздравит Волгоград 9 Мая
График сброса на Волжской ГЭС в 2019 году: воды будет мало