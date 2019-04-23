В Волжском сгорела квартира: двое в больнице

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-23T09:03:53+03:00

Еще один человек пострадал на пожаре в Волгограде

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки три жителя Волгоградской области пострадали в огне пожаров. Около четырех часов утра огонь разгорелся в девятиэтажке на улице Ленина в Волжском. Пламя охватило большую часть двухкомнатной квартиры на четвертом этаже. Горели домашние вещи, мебель, техника. На то, чтобы справиться с огнем, у пожарных ушло более двадцати минут. Спасатели вынесли из огня двоих пострадавших. Но 60-летний мужчина и 20-летняя девушка успели отравиться продуктами горения. Сейчас они в больнице имени Фишера. Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону, причину этого пожара еще предстоит установить.

А днем 22 апреля в Краснооктябрьском районе Волгограда пострадал на пожаре в своей квартире 77-летний дедушка. Огонь в двушке на улице Качалова вспыхнул около половины первого дня. Пожарные ликвидировали горение всего через 11 минут после получения тревожного сигнала. Но пожилой человек уже успел надышаться едким дымом от горевших вещей. Причину возгорания установят эксперты.

Спустя двенадцать часов, ночью 23 апреля на улице Еременко из-за неосторожного курильщика полыхали две лоджии в девятиэтажке. На этот раз обошлось без пострадавших.

МЧС предупреждает: увидели огонь - звоните «101».

ИСТОЧНИК KP.RU