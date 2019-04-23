Под Астраханью начальник почтамта украла из кассы 100 тысяч рублей
В Астраханской области на мошенничестве поймали начальника отделения почтовой связи, расположенного в селе Косика Енотаевского района. Вскрылись махинации, когда на почту приехала проверка и обнаружила недостачу денег. Руководство обратилось в полицию, а те передали дело следователям.
Как выяснили следователи СУ СК по Астраханской области, женщина давно тянула деньги из кассы. Зарплаты у почтальонов маленькие вот и брала на личные нужды чужие средства. Она просто проводила операции по возврату платежей. Так «подрабатывала» с ноября 2017-го по май 2018-го. За это время успела украсть более 98 тысяч рублей.
На почтальоншу уже завели уголовное дело, ее обвиняют в присвоении средств по статье 160 часть 3 УК РФ.
- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - добавляют «КП-Волгоград» в пресс-службе следственного управления.
ИСТОЧНИК KP.RU