2019-04-22T21:43:41+03:00
Происшествия

В Астрахани мужчина ногой задушил своего знакомого

Убийцу приговорили к 12 годам колонии строгого режима
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани суд присяжных рассматривал дело 48-летнего мужчины. Его обвиняли в убийстве. Жестоком убийстве: он задушил своего знакомого.

Как доказали следователи СУ СК России по Астраханской области, 29 мая 2018 года этот астраханец подкараулил своего приятеля в подъезде домов на Кавказской улице 3-го проезда Ленинского района Астрахани, и там убил. Как показала судебно-медицинская экспертиза, смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате сдавливания шеи тупым твердым предметом. Но до этого мужчина избил 52-летнего приятеля, а когда тот упал на пол, наступил ему на горло ногой и задушил.

Присяжные были едины в своем решении: они признали изверга виновным.

- На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Ленинский райсуд Астрахани приговорил убийцу к двенадцати годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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