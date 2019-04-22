2019-04-22T21:30:51+03:00
Общество

В Волгоградской области появится стена памяти защитников Отечества

Мемориал откроется в Иловлинском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот так будет выглядеть мемориал по задумке жителей хутора Озерки. Фото администрации ВО.Вот так будет выглядеть мемориал по задумке жителей хутора Озерки. Фото администрации ВО.
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В хуторе Озерки Иловлинского района ко Дню Победы появится своя Стена памяти с именами защитников Отечества. Этот мемориал задумали сами селяне. Люди сами копались в архивах, собирали сведения об односельчанах, которые в 1940-х ушли на фронт. И отыскали 168 имен, которые и планируют увековечить на родной земле.

В 2018-м проект «Павших героев храним имена» стал победителем Фонда президентских грантов — на его реализацию дали более 380 тысяч рублей. За эти деньги в этом году и приступили к созданию мемориала.

- На первом этапе строители подготовили площадку для мемориала, уложили 90 квадратных метров тротуарной плитки, провели инженерные сети, устроили систему полива, освещение. Потом специалисты установили стену, куда будут вмонтированы плиты с именами бойцов. В ближайшее время здесь разобьют клумбы, высадят живые цветы и сделают озеленение, - рассказывают в администрации области.

И уверяют, что это только начало благоустройства в хуторе Озерки. В 2019 году хутор получил областной грант 3 миллиона рублей, и в ближайшее время здесь начнут строить парк с зоной отдыха, аллеями для прогулок, с детскими и спортивными площадками и сценой для праздничных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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