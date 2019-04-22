Волгоградка пришла на медосмотр, а попала на операционный стол

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-22T17:52:48+03:00

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Думаете, зря волгоградцам настоятельно рекомендуют проходить диспансеризацию и медосмотры? Вот, на днях именно это спасло жизнь 83-летней женщине. Пенсионерка пришла в волгоградский кардиоцентр на День открытых дверей, и пожаловалась, что в последнее время у нее сердечко «шалит». Послушали, осмотрели, и оказалось, что у пациентки уже крайнее истощение источника питания кардиостимулятора. Женщину экстренно госпитализировали и прооперировали.

- Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиосттмуляции, - рассказывают «КП-Волгоград» в облздраве.

Волгоградский областной кардиоцентр проводит день открытых дверей два раза в год, в минувшую субботу к специалистам обратилось 120 человек.

А «диспансеризацию выходного дня» прошли в этом году почти 28 тысяч волгоградцев. И каждого пятого (21% обследованных или три тысячи человек) направили к узким специалистам.

Добавим, в отдаленных хуторах и селах сейчас работают шесть передвижных «модулей здоровья» — узкие специалисты проводят выездные приемы в районах области. А с 20 апреля Волгоградская область присоединилась к акции #ДоброВСело: волонтеры навестили сельские ФАПы Городищенского, Светлоярского, Калачевского, Дубовского, Ленинского, Среднеахтубинского и Иловлинского районов и осмотрели 166 человек.

Напомним, «диспансеризация выходного дня» проводится каждую третью субботу месяца. Все жители Волгограда могут без предварительной записи с 8-00 до 14-00 прийти на прием врачей в поликлиниках № 1, 20, 28, 12, 3, 4, 5, 30, а также амбулаторно-поликлинических отделениях больниц № 7, 15, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU