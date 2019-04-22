В Волгограде на путях у «Акварели» нашли тело 14-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-22T18:03:40+03:00

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У новой железнодорожной станции, расположенной прямо за торговым центром «Акварель» в Советском районе Волгограда, сегодня люди обнаружили тело подростка. Срочно вызвали «скорую» помощь и полицию. К сожалению, медики уже были бессильны, они лишь констатировали смерть ребенка. Позже выяснилось, что мальчишке 14 лет.

О трагическом ЧП «КП-Волгоград» сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Говорят, ребенок мог упасть с платформы и умереть. Фото Южного следственного управления на транспорте.

- Сейчас на месте трагедии работает следователь. Он проводит проверочные мероприятия и устанавливает все обстоятельства происшедшего, опрашивает очевидцев и свидетелей, - все, что смогли к этому часу рассказать нам в следственном управлении на транспорте.

И добавили: следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пока практически ничего неизвестно ни о ребенке, ни о причинах случившегося. Предполагают, что мальчишка упал с посадочной платформы. Удар оказался смертельным.

ИСТОЧНИК KP.RU