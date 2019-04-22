В Волгограде на путях у «Акварели» нашли тело 14-летнего мальчика
У новой железнодорожной станции, расположенной прямо за торговым центром «Акварель» в Советском районе Волгограда, сегодня люди обнаружили тело подростка. Срочно вызвали «скорую» помощь и полицию. К сожалению, медики уже были бессильны, они лишь констатировали смерть ребенка. Позже выяснилось, что мальчишке 14 лет.
О трагическом ЧП «КП-Волгоград» сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Говорят, ребенок мог упасть с платформы и умереть. Фото Южного следственного управления на транспорте.
- Сейчас на месте трагедии работает следователь. Он проводит проверочные мероприятия и устанавливает все обстоятельства происшедшего, опрашивает очевидцев и свидетелей, - все, что смогли к этому часу рассказать нам в следственном управлении на транспорте.
И добавили: следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Пока практически ничего неизвестно ни о ребенке, ни о причинах случившегося. Предполагают, что мальчишка упал с посадочной платформы. Удар оказался смертельным.
ИСТОЧНИК KP.RU