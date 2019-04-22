В мае волгоградцам выплатят пенсии по праздничному графику

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-22T16:15:59+03:00

Пенсионеры, которые получают выплаты через почту, получат деньги в обычные дни. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Впереди майские праздники, а значит, масса мероприятий, концертов, шествий, а еще - это дополнительные выходные дни. Волгоградские пенсионеры уже переживают: «Как же выплатят пенсии, если никто не работает?». Но в региональном Пенсионном фонде успокаивают: «Пенсии и социальные выплаты жителям региона за предстоящие праздничные и выходные дни мая 2019 года будут профинансирована уже в апреле».

Тем, кто должен был получить пенсии 4 мая, финансирование будет осуществлено накануне – начнут получать с 30 апреля (таких в Волгоградской области 388 тысяч получателей).

Те, кто должен был получить выплаты 11 мая, получать начнут с 8 числа (таких у нас 54,3 тысяч получателей).

У кого дата выплат припадает на 21 число, пенсии начнут получать с 21 мая.

- Для получателей пенсии через иные кредитные организации с датой выплаты 7 и 21 число денежные средства поступят на их счета в установленные даты, - уточняют в региональном Пенсионном фонде.

Пенсионеры, которые получают выплаты через отделения почтовой связи, получат майские пенсии в обычные для каждого получателя даты, начиная с 3 мая.

- Таким образом, порядка 57% получателей пенсии и иных социальных выплат в регионе смогут получить полагающиеся им выплаты досрочно, - говорят в Пенсионном фонде.

В праздничные дни 3, 4 и 5 мая по вопросам выплаты и доставки пенсий граждане могут обращаться по телефону контакт-центра Волгоградского отделения ПФР – (8442) 96-09-09.

ИСТОЧНИК KP.RU