Пасхальный крестный ход пройдет в Волгограде 28 апреля

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-22T17:56:44+03:00

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Православная Пасха в 2019 году пришлась на 28 апреля. Уже в субботу верующие начнут освящать яйца и куличи, а в ночь на воскресенье пойдут в храмы на службу. Праздник будут отмечать во всех приходах. В субботу, 27 апреля, в 23.30 во всех храмах начнется Пасхальная полунощница, а в полночь - Пасхальная утреня и Божественная литургия. В Казанском кафедральном соборе богослужения в субботу проведет митрополит Герман, полуночную службу - митрополит Феодор. А в день Воскресения Христова, 28 апреля в 17.00, в Волгограде пройдет большой крестный ход. В этом году верующие соберутся в двух отправных точках, одной из них станет Свято-Духов монастырь на второй продольной, второй - храм Всех русских святых на улице 7-й Гвардейской.

Как рассказали «КП-Волгоград» в епархии, процессия двумя потоками пройдет по главным улицам города, которые на время шествия перекроют для автомобилей, и соединится на площади Павших Борцов у строящегося собора Александра Невского. В 18.00 28 апреля там начнется Великая пасхальная вечерня, которую отслужит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Волгоградцы будут молиться, держа в руках горящие лампады. А после богослужения состоится раздача Благодатного огня, который доставят в город из Иерусалима. По окончании в 19.00 на площади начнется праздничный концерт.

Митрополит Феодор приглашает Волгоградцев на Пасхальный Крестный ход 28 апреля 2019 года.Высокопреосвященнейший Феодор, Митрополит Волгоградский и Камышинский приглашает Волгоградцев на Пасхальный Крестный ход. Митрополит Феодор (в миру Николай Львович Казанов; 10 июля 1973, Ярославль, Россия) архиерей Русской православной церкви, митрополит Волгоградский и Камышинский. Родился 10 июля 1973 года в городе Ярославль в семье служащих. В 1988 году закончил 8 классов средней образовательной школы № 33 г. Ярославля и поступил в Ярославский техникум железнодорожного транспорта на специальность Автоматика телемеханика . В 1992 году по окончании техникума поступил в Ярославский политехнический институт, который в 1996 году был преобразован в Ярославский государственный технический университет. В 1997 году окончил Ярославский государственный технический университет по специальности Автомобили и автомобильное хозяйство . В 1998 2000 годы обучался в Ярославском духовном училище. 30 июня 2000 года в домовом храме епархиального управления во имя Иннокентия Московского архиепископом Ярославским и Ростовским Михеем (Хархаровым) пострижен в мантию с именем Феодор в честь преподобного Феодора Смоленского[1]. 2 июля 2000 года в Казанском женском монастыре года Ярославля архиепископом Ярославским Михеем (Хархаровым) рукоположён в сан иеродиакона, 16 июля в Казанском женском монастыре Ярославля в сан иеромонаха, после чего служил на приходах и монастырях Ярославской епархии[1]. С 2002 года личный секретарь и келейник архиепископа Ярославского Михея до его кончины в 2005 году. В 2006 2010 года обучался на заочном секторе Московской духовной семинарии. Осенью 2006 года назначен исполняющим обязанности наместника Адрианова Успенского монастыря. В этой должности прослужил до марта 2007 года[2]. 16 марта 2007 года к празднику Святой Пасхи был возведен в сан игумена[1]. 23 октября 2007 года назначен председателем отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями Ярославской епархии. 29 апреля 2009 года назначен благочинным приходов Некрасовского района Ярославской области. 22 октября 2010 года без освобождения от занимаемых должностей назначен и. о. наместника вновь открытого Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря Ярославля. 14 декабря 2010 года возглавляемому игуменом Феодором отделу было поручено заниматься социальной работой и благотворительностью, в связи с чем он получил название: Отдел по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими учреждениями [3]. 24 декабря того же года решением Священного Синода назначен на должность наместника Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря Ярославля. 28 мая 2011 года без освобождения от занимаемых должностей назначен настоятелем Илиинского храма в Ярославле, 26 июля настоятелем архиерейского подворья храма Лазаря Четверодневного в Ярославле. 22 октября 2011 года согласно прошению освобождён от должности благочинного приходов Некрасовского района. 5 мая 2012 года без освобождения от занимаемых должностей назначен настоятелем больничного храма блаженной Матроны Московской при клинической больнице № 5 города Ярославля. В 2014 году поступил на сектор заочного обучения Московской духовной академии и на теологический факультет Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского на заочную форму обучения. -------------------------------- Нажимая на "Мне нравится" и "Рассказать друзьям" - вы очень помогаете распространению Слова Божиего! Братья и сестры! Просим Ваших святых молитв! Да снизойдет на Вас Божия благодать! Приход храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского Чудотворца. Волгоград. Россия. Братья и сестры! Просвещайтесь, распространяйте, подписывайтесь - http://www.youtube.com/user/Neoikron Господу нашему Слава!

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