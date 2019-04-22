На улице Дегтярева в Волгограде обновят дорогу и заменят все люки

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-22T15:33:10+03:00

Старый дырявый асфальт на Дегтярева уже почти срезали. Фото администрации Волгограда.

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Дорогу на улице Дегтярева в Тракторозаводском районе не ремонтировали уже много лет, асфальт местами не просто разбит, его просто нет - полотно разрушено до грунтового основания. И вот наконец-то и сюда добралась дорожная техника. В этом году власти Волгограда обещают улицу полностью восстановить.

- Сейчас рабочие демонтируют изношенное дорожное полотно по всей ширине проезжей части. Перед укладкой нового полотна мы проведем подсыпку и укрепление дорожного основания там, где это необходимо.

На следующем этапе специалисты начнут замену разрушенных бордюрных блоков. Всего здесь обновят около 10 тысяч квадратных метров покрытия, - цитируют представителя подрядной организации Олега Кравченко в администрации города.

Обещают заменить и все люки, которые имеются на проезжей части.

- Перед тем, как положить асфальт, рабочие поднимут на уровень будущего полотна, что обеспечит комфортное движение транспорта. Колодцы, требующие ремонта, также полностью восстановят.

Всего в Тракторозаводском районе Волгограда в 2019 году планируют отремонтировать почти 5,2 километра дорог. В числе улиц, где появится новый асфальт - улица Академика Богомольца, Героев Шипки, Гидростроителей, Мясникова, Клименко и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU