На улице Дегтярева в Волгограде обновят дорогу и заменят все люки
Дорогу на улице Дегтярева в Тракторозаводском районе не ремонтировали уже много лет, асфальт местами не просто разбит, его просто нет - полотно разрушено до грунтового основания. И вот наконец-то и сюда добралась дорожная техника. В этом году власти Волгограда обещают улицу полностью восстановить.
- Сейчас рабочие демонтируют изношенное дорожное полотно по всей ширине проезжей части. Перед укладкой нового полотна мы проведем подсыпку и укрепление дорожного основания там, где это необходимо.
На следующем этапе специалисты начнут замену разрушенных бордюрных блоков. Всего здесь обновят около 10 тысяч квадратных метров покрытия, - цитируют представителя подрядной организации Олега Кравченко в администрации города.
Обещают заменить и все люки, которые имеются на проезжей части.
- Перед тем, как положить асфальт, рабочие поднимут на уровень будущего полотна, что обеспечит комфортное движение транспорта. Колодцы, требующие ремонта, также полностью восстановят.
Всего в Тракторозаводском районе Волгограда в 2019 году планируют отремонтировать почти 5,2 километра дорог. В числе улиц, где появится новый асфальт - улица Академика Богомольца, Героев Шипки, Гидростроителей, Мясникова, Клименко и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU