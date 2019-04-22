Волгоградец проведет в колонии шесть лет за аферы с автостраховками

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-22T15:17:35+03:00

В банду входили семь человек: они устраивали фиктивные ДТП и получали за них реальные компенсации от страховщиков.

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Центральный суд Волгограда вынес приговор еще одному члену бандитской группировки, которая устроила в городе «бизнес» на подставных ДТП. Дениса Нидзиева признали виновным по четырем статьям. Кроме мошенничества в сфере страхования, он также попался на незаконном хранении оружия.

Как установили следователи, семь волгоградцев, в числе который Нидзиев, бывший гаишник Сергей Михалев и еще пять подельников, высуживали деньги у страховых компаний за фиктивные аварии. Одни устраивали подставные ДТП, гаишник оформлял «липовые» документы, третьи - подавали в суд на компании. За несколько месяцев - с февраля по сентябрь 2017 года - аферисты получили более 1 миллиона 600 тысяч рублей.

При обыске в доме Нидзиева полицейские также нашли револьвер марки «Кольт» 1851 года выпуска без разрешительных документов.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по области.

Михалев и Нидзиев свою вину полностью признали, поэтому первому дали 3,5 года колонии общего режима, а второму - шесть лет колонии. Кроме того, Нидзиев заплатит штраф - 120 тысяч рублей.

- Еще трое участников организованной преступной группы - Максим Злобин, Михаил Фисенко, Исмаил Умаров осуждены к различным срокам лишения свободы. Уголовное дело в отношении одного из сообщников находится на стадии судебного рассмотрения, уголовное дело в отношении последнего фигуранта – на стадии расследования, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU