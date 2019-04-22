Волгоградец проведет в колонии шесть лет за аферы с автостраховками
Центральный суд Волгограда вынес приговор еще одному члену бандитской группировки, которая устроила в городе «бизнес» на подставных ДТП. Дениса Нидзиева признали виновным по четырем статьям. Кроме мошенничества в сфере страхования, он также попался на незаконном хранении оружия.
Как установили следователи, семь волгоградцев, в числе который Нидзиев, бывший гаишник Сергей Михалев и еще пять подельников, высуживали деньги у страховых компаний за фиктивные аварии. Одни устраивали подставные ДТП, гаишник оформлял «липовые» документы, третьи - подавали в суд на компании. За несколько месяцев - с февраля по сентябрь 2017 года - аферисты получили более 1 миллиона 600 тысяч рублей.
При обыске в доме Нидзиева полицейские также нашли револьвер марки «Кольт» 1851 года выпуска без разрешительных документов.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по области.
Михалев и Нидзиев свою вину полностью признали, поэтому первому дали 3,5 года колонии общего режима, а второму - шесть лет колонии. Кроме того, Нидзиев заплатит штраф - 120 тысяч рублей.
- Еще трое участников организованной преступной группы - Максим Злобин, Михаил Фисенко, Исмаил Умаров осуждены к различным срокам лишения свободы. Уголовное дело в отношении одного из сообщников находится на стадии судебного рассмотрения, уголовное дело в отношении последнего фигуранта – на стадии расследования, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU