18-летний астраханец проведет в колонии семь лет за наркотики

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-22T14:51:15+03:00

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Ему едва исполнилось 18 лет, а он уже испортил себе жизнь наркотиками: погнался за «легкими» деньгами, а угодил в колонию. На долгих семь лет. Именно столько присудил ему Ленинским райсуд Астрахани.

Молодого человека поймали с наркотиками прямо на железнодорожном вокзале. Туда он приехал, чтобы сделать «закладки». Там его и задержали

сотрудники полиции Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте. В карманах у парня нашли 13 свертков, в которых по три грамма было расфасовано наркотическое средство N – метилэфедрона (синтетический наркотик).

Как выяснилось уже в ходе следствия, в январе 2019 года астраханец купил наркотик в сети у неустановленного лица. Получил партию, расфасовал и должен был продать через «закладки». Не успел.

- Его осудили по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Парень отправится на семь лет в колонию строгого режима, - уточняют в Южной транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU