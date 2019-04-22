Клещи покусали уже 62 волгоградца

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-22T14:43:13+03:00

Будьте осторожны: в лесах сейчас много клещей. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Потеплело, и вместе с травой вылезли на свет ползущие и кусачие, в том числе и клещи. И, если в начале апреля, случаи укусов еще были единичными, то к 22 апреля число покусанных волгоградцев уже перевалило за полсотни.

- В медицинские организации за помощью после укусов клещей с начала сезона уже обратились 62 волгоградца, - информируют «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора.

К счастью, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано.

Но специалисты управления настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности при работе с домашними животными, а также при посещении лесов (где подцепить клеща сегодня очень легко).

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» есть все необходимые материалы для исследования клещей на предмет инфицирования. Но учтите, что услуга эта платная.

Обращаться следует в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» по адресу: Волгоград, улица Ангарская, д. 13Б, телефон 8 (8442) 36-38-41, 36-25-71.

Часы приема клещей на исследование в рабочие дни – с 8.30 до 15.30, в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU