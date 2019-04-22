В Волгограде командира батальона отправили в колонию за поборы с военнослужащих

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-22T14:29:31+03:00

Шушков проведет четыре года в колонии строгого режима.

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Волгоградский гарнизонный суд отправил за решетку подполковника Юрия Шушкова. Бывшему командиру батальона 20 отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа дали 4 года колонии строгого режима за то, что наживался на подчиненных.

Вскрыли аферу, которую закрутил в своем батальоне Шушков, сотрудники УФСБ по Волгоградской области. Они установили, что командир решил поощрить своих подчиненных премиями по итогу 2017 года. Вот только суммы премий завысил, за это заставил военнослужащих поделиться с ним. Как уточняют в ведомстве, в общей сложности он получил 360 тысяч рублей «откатов».

Когда стали распутывать этот клубок махинаций, выявили и других участников схемы.

- За 2018-й год в отношении Шушкова, а также иных участников противоправных действий возбудили 15 уголовных дел, - уточняют в региональном УФСБ.

Самого Шушкова обвинили по трем статьям.

- Свою вину он так и не признал. Поэтому назначено наказание по совокупности преступлений, - дополняют в ведомстве.

Кроме того, что подполковник проведет 4 года в колонии строгого режима, он еще заплатит штраф - почти полтора миллиона рублей. Также его лишили права занимать должности и конфискуют 360 тысяч рублей, которые он получит в качестве «откатов».

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU