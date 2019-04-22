2019-04-22T13:08:42+03:00
Общество

В Астрахани друзья пытались уберечь «Лексус» бизнесмена от ареста и сами лишились машины

Мужчина задолжал 380 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Лексус увез эвакуатор. Фото: ФССП по Астраханской областиЛексус увез эвакуатор. Фото: ФССП по Астраханской области
Изменить размер текста:

Долги не платят либо потому что денег нет, либо из принципа. 50-летний бизнесмен из Астрахани задолжал налоговой 380 тысяч рублей. Правда, не захотел платить даже тогда, когда в отношении него возбудили исполнительное производство. Считал, что начислили ему незаконно.

Когда судебные приставы после многократных предупреждений приехали арестовывать его элитный «Лексус», то забрать машину сразу не смогли. Друзья предпринимателя решили поддержать друга и заблокировали подъезд к машину своими авто. Судебные приставы не растерялись, а проверили товарищей на наличие долгов. У одного из них было незакрытое исполнительное производство. Так что его иномарку надзорные органы арестовали, а когда проход к «Лексусу» освободился, то и его увезли на эвакуаторе.

Водителей привлекли к ответственности за воспрепятствование приставам. они заплатят штраф. Ну а владелец дорогой машины записался на прием к своему судебному приставу. Возможно, решил «вернуть» свою ласточку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде два автомойщика угнали джип и угодили на нем в ДТП
Александр Буйнов поздравит Волгоград 9 Мая
График сброса на Волжской ГЭС в 2019 году: воды будет мало
В Волгограде вандала, побившего фонари возле Мамаева кургана, арестовали на 15 суток
На праздник «Степной тюльпан» приглашают волгоградцев
Пьяная компания волгоградцев устроила аварию и угодила в кювет
На трассе в аварии с фурой погибли двое волгоградцев
Волгоградцев предупреждают об опасном молоке и масле
С 23 апреля отключат горячую воду в трех районах Волгограда
Ломал деревья и бил фонари: неизвестный дебоширил в новом парке на Мамаевом кургане
В Волгограде за сутки сбили двух пешеходов
Под Волгоградом сотрудник ЖЭУ обокрал доверчивую пенсионерку
Собаки Рыжик и Маска из «Дино» ищут хозяев в Волгограде
По двадцать лет тюрьмы грозит двум волгоградцам, торговавшим героином
На юге Волгограда сгорела 35-летняя «копейка»
Лучшие врачи окажут помощь жителям Волгоградской области
Девять тысяч волгоградцев вышли на общегородской день чистоты
Под Волгоградом вор кастрюль прятался от полицейских под столом
На предприятии в Астрахани устранили утечку аммиака
На юге Волгограда заживо сгорел 72-летний дачник
Волгоградские волонтеры разыскивают живодера, жестоко убившего кота
В Камышине водитель «Хендая» насмерть сбил 40-летнюю женщину
У храма святого Иоанна Кронштадтского в Волгограде вспыхнул пожар