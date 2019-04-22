В Астрахани друзья пытались уберечь «Лексус» бизнесмена от ареста и сами лишились машины

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-22T13:08:42+03:00

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Долги не платят либо потому что денег нет, либо из принципа. 50-летний бизнесмен из Астрахани задолжал налоговой 380 тысяч рублей. Правда, не захотел платить даже тогда, когда в отношении него возбудили исполнительное производство. Считал, что начислили ему незаконно.

Когда судебные приставы после многократных предупреждений приехали арестовывать его элитный «Лексус», то забрать машину сразу не смогли. Друзья предпринимателя решили поддержать друга и заблокировали подъезд к машину своими авто. Судебные приставы не растерялись, а проверили товарищей на наличие долгов. У одного из них было незакрытое исполнительное производство. Так что его иномарку надзорные органы арестовали, а когда проход к «Лексусу» освободился, то и его увезли на эвакуаторе.

Водителей привлекли к ответственности за воспрепятствование приставам. они заплатят штраф. Ну а владелец дорогой машины записался на прием к своему судебному приставу. Возможно, решил «вернуть» свою ласточку.

ИСТОЧНИК KP.RU