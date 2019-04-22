2019-04-22T11:54:21+03:00
Происшествия

В Волгограде два автомойщика угнали джип и угодили на нем в ДТП

В отношении них возбудили уголовное дело
Екатерина МАЛИНИНА
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Машине предстоит ремонт.Машине предстоит ремонт.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Это уже почти классическая история преступления. В Волгограде задержали двух угонщиков-автомойщиков. Молодые люди 26 и 22 лет трудились на автомойке рабочими. Своей красивой машины ни у кого из них не было. Поэтому когда оба изрядно выпили, решили воспользоваться чужой. Мол, владелец даже не узнает, что ей пользовались. Но по-тихому не получилось. Когда 26-летний парень выезжал с территории, он врезался в здание, разбил машину. Но вместо того, чтобы покаяться, волгоградцы махнули рукой: все равно пропадать, и отправились колесить по Краснооктябрьскому району. Побитую машину остановили инспекторы ДПС. Прав у волгоградца не было, как и доверенности на управление.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством. Владелец джипа «Чери Тиго» об угоне узнал уже от сотрудников полиции. Скорее всего, мужчина потребует возмещение ущерба за покореженное авто у владельцев автомойки, кому доверил свою машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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