2019-04-22T11:20:27+03:00
Общество

Александр Буйнов поздравит Волгоград 9 Мая

Артист станет главным хэдлайнером Дня победы 2019 в Волгограде [программа праздника]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Александр Буйнов выступит в Волгограде 9 мая.Александр Буйнов выступит в Волгограде 9 мая.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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По традиции отмечать День победы Волгоград будет с военным парадом и салютом, в полдень по главным улицам от Дома Павлова до Мамаева кургана пройдет Бессмертный полк. В программе праздника на 9 мая 2019 года более полусотни мероприятий. Главные события развернутся на открытой после реконструкции верхней террасе Центральной набережной. Одной из «фишек» этого года станут ожившие скульптуры с Мамаева кургана и историческая реконструкция на Аллее Героев. Кульминацией праздника в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде 9 мая в 19.00 станет концерт с приглашенными звездами на площади у интерактивного музея «Россия – моя история». Как сообщил «КП-Волгоград» собственный источник, хэдлайнером в этом году станет Александр Буйнов. А завершится вечер в 22.00 праздничным фейерверком.

Также в программе праздника на 9 мая 2019 в Волгограде солдатские привалы, фестивали, акции, квесты, выставки. Главными гостями, конечно, станут ветераны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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