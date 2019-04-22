2019-04-22T13:16:51+03:00
Общество

В Волгограде вандала, побившего фонари возле Мамаева кургана, арестовали на 15 суток

Бывший зэк устроил пьяный дебош
Екатерина МАЛИНИНА
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Фото: "Жесть Волгограда"Фото: "Жесть Волгограда"
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Волгоградские полицейские задержали дебошира, который орудовал в парке на Мамаевом кургане.

Мужчина, который не так давно вышел из мест заключения, решил, как белые люди, прогуляться по скверу. Но не получилось. После большого количества выпитого алкоголя потянуло на подвиги. Сначала он попытался выдернуть посаженное дерево – силенок не хватило. Затем вытащил палку, которая его поддерживала. Взяв орудие первобытного человека он двинулся вперед, на пути оказались уличные фонари. Разбить получилось со второй попытки.

Когда задача была выполнена, вандал направился прочь из парка.

Все действия хулигана попали в камеры видеонабюдения.

За три фонаря, три камеры видеонаблюдения и саженцы, в отношении волгоградца составили административный материал за мелкое хулиганство. Пока его арестовали, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области. - Проводится проверка.

В любом случае, вандалу придется оплатить ущерб за свои действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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