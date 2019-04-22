2019-04-22T10:06:29+03:00
Звезды

На праздник «Степной тюльпан» приглашают волгоградцев

1 мая калмыцкий праздник отметят в Светлоярском районе Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: облкомкультурыФото: облкомкультуры
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Цветение степных тюльпанов – невероятное зрелище поражающее разноцветьем и красотой. Увидеть его можно и в степях Волгоградской области, и в Калмыкии. В начале мая по этому поводу даже устроят праздник. Волгоградцев в среду 1 мая с 9.30 до 13.00 приглашают в поселок Северный Светлоярского района на открытый фольклорно-этнографический калмыцкий праздник «Степной тюльпан». Здесь будет работать ярмарка мастеров, познакомят с творчеством, бытом, обычаями и кухней калмыцкого народа. Главным символом праздника, конечно же, станут тюльпаны во всем их многообразии - картины, панно и мыло, леденцы и ковка, бижутерия и прочие сувениры в виде цветов. Еще одной «фишкой» станут конноспортивные состязания.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомкультуры, атмосферу праздника обеспечат национальные коллективы и исполнители из Волгоградской области и Калмыкии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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