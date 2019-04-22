Пьяная компания волгоградцев устроила аварию и угодила в кювет

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-22T11:15:19+03:00

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В последнее время закон все суровей относится к пьяному за рулем. Обсуждают даже 15 летний срок для пьяного водителя, который стал причиной гибели человека на дороге. Но это почему-то совсем не останавливает некоторых автомобилистов. Трое жителей Елани решили погонять в ночь с воскресенья на понедельник по местным сельских просторам. Все перед этим изрядно приняли на грудь, в том числе и водитель «Приоры». Во время очередного маневра на объездной дороге возле райцентра он скатился в левый кювет на высокой скорости. Легковушка перевернулась. В результате аварии владелец машины остался цел, а вот его пассажиры: 20-летний парень и 19-летняя девушка, получили серьезные травмы. Их на «скорой» отвезли в больницу.

Еще одна серьезная авария произошла уже в самом Волгограде на улице Качинцев. 39-летний мужчина на «Лексусе 300» ехал в сторону Семи Ветров. Он очень торопился, поэтому слишком близко подъехал к маршрутке. Когда водитель снизил скорость, чтобы остановиться и высадить пассажира, владелец дорогой иномарки врезался в зад микроавтобуса.

В ДТП пострадала 47-летняя пассажирка маршрутки. Ее отвезли в больницу на «скорой», где госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU