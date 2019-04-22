2019-04-22T09:33:37+03:00
Происшествия

На трассе в аварии с фурой погибли двое волгоградцев

Водитель легковушки не справился с управлением
Екатерина МАЛИНИНА
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Водитель легковушки выехал на встречную полосу.Водитель легковушки выехал на встречную полосу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Страшная авария произошла на трассе Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе Волгоградской области. В половине одиннадцатого утра 27-летний парень на «Приоре» потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал 50-летний дальнобойщик на «Вольво ФМ-4/2». Машины столкнулись. Фура подмяла под себя легковушку. В результате аварии на месте погибли и водитель и его 27-летний друг - шансов выжить не было. «Скорая» констатировала лишь смерть пострадавших.

Фура подмяла под себя машину. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фура подмяла под себя машину.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, что же стало причиной ДТП, почему достаточно опытный водитель не справился с управлением. Возможно, были неровности асфальта или действия других участников движения.

Всего за сутки произошло шесть аварий, шесть человек пострадало, а двое погибли. Полицейские еще раз просят соблюдать все требования правил дорожного движения, в том числе и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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