На трассе в аварии с фурой погибли двое волгоградцев

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-22T09:33:37+03:00

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Страшная авария произошла на трассе Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе Волгоградской области. В половине одиннадцатого утра 27-летний парень на «Приоре» потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал 50-летний дальнобойщик на «Вольво ФМ-4/2». Машины столкнулись. Фура подмяла под себя легковушку. В результате аварии на месте погибли и водитель и его 27-летний друг - шансов выжить не было. «Скорая» констатировала лишь смерть пострадавших.

Фура подмяла под себя машину.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, что же стало причиной ДТП, почему достаточно опытный водитель не справился с управлением. Возможно, были неровности асфальта или действия других участников движения.

Всего за сутки произошло шесть аварий, шесть человек пострадало, а двое погибли. Полицейские еще раз просят соблюдать все требования правил дорожного движения, в том числе и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU