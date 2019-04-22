2019-04-22T09:29:31+03:00
Общество

Волгоградцев предупреждают об опасном молоке и масле

Продукция ООО «Сырное дело» может вызывать пищевое отравление
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Кто, как и где производит молочку, неизвестно.Кто, как и где производит молочку, неизвестно.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Молочная продукция, изготовленная не по стандарту и с нарушением санитарных норм, далеко не редкость. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предупреждает еще об одном предприятии-фантоме, товары которого опасны и грозят отравлением. Фальсифицированную «молочку» выпускало ООО «Сырное дело», на этикетке которого значится адрес: Тула, улица Макаренко, 2. Но по данному адресу предприятие отсутствует, так что кто, где и в каких условиях производит молоко, кефир и масло неизвестно.

- Управлением Роспотребнадзора по Тульской области направлены материалы в правоохранительные органы и прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Сырное дело», - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Продукция этой фирмы может вызывать пищевое отравление и быть опасной в эпидемиологическом отношении. Так что если увидите ее на волгоградских прилавках, сообщите об этом в Роспотребнадзор по телефону +7(8442) 24-36-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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