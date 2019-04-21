В Волгограде за сутки сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-21T13:13:27+03:00

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За минувшие сутки в Волгограде под колеса автомобилей попали молодые парень и девушка. Первая авария случилась 20 апреля в Дзержинском районе города-героя. 47-летний мужчина за рулем «Ниссан Альмера» ехал по проспекту Жукова на пересечении Невской с Рокоссовского сбил 21-летнюю волгоградку, которая переходила дорогу по «зебре». Ей вызвали «скорую». Травмы оказались серьезными и ее госпитализировали в больницу.

Второе ДТП произошло в тот же день в Тракоторозаводском районе около половины второго ночи. Неизвестный за рулем «Лады Приоры» мчался по улице Мещерякова.

- В неустановленном месте совершило наезд на 20-летнего пешехода, двигающегося по проезжей части в неустановленном направлении. В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Лихача разыскивают нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU