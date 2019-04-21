2019-04-21T11:53:43+03:00
Происшествия

Под Волгоградом сотрудник ЖЭУ обокрал доверчивую пенсионерку

Подозреваемому грозит два года колонии
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Преступление произошло еще в феврале 2019 года. Сотрудник ЖЭУ из города Котово вместе с напарником чистил снег на крыше многоэтажного дома. А чтобы убрать наледь с козырька он напросился в квартиру пенсионерки, ведь попасть на место можно было только через окно.

- Пенсионерка, видя, что мужчины замерзли, предложила им выпить горячий кофе, на что они согласились. Когда женщина отправилась на кухню, а напарник вышел в коридор, подозреваемый, увидев на столе лежащие денежные средства, взял несколько купюр и положил в карман, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Только после ухода коммунальщиков пенсионерка обнаружила пропажу части пенсии. Она обратилась в полицию. Дознаватель завершил расследование по статье «Кража» и в ближайшее время дело рассмотрят в суде. Вору грозит два года колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24