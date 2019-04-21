Собаки Рыжик и Маска из «Дино» ищут хозяев в Волгограде

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-21T10:21:49+03:00

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В волгоградском приюте «Дино» можно найти друга на любой вкус и цвет. Сейчас волонтеры подыскивают дом для двух питомцев, которых в прошлом предали их хозяева. Двухлетняя Маска оказалась на улице и попала под машину.

- Она лежала на дороге только с одной действующей лапой. Неравнодушные люди отвезли её в ветклиннику, но одну конечность всё-таки не смогли сохранить. Очень долго возвращалось доверие Маски к человеку. Сперва она рычала и лаяла на людей. Она очень чуткая и красивая. Будет хорошим и преданным другом, - рассказали КП-Волгоград волонтеры.

Судьбе Рыжика также не позавидуешь: он жил в поселке Майский на Горной Поляне. Там его пытались отравить, повесить и даже наносили ножевые ранения, но пес каким-то чудом выжил. Его удалось пристроить в приют.

- Он был в очень плохом состоянии. Мы забрали Рыжика, он долго сидел в будке и выходил только покушать. Но постоянное общение с человеком, любовь и ласка сделали своё дело. Рыжик больше не боится людей, а ждёт любящего и заботливого хозяина, - говорят зоозащитники.

С этими и другими питомцами можно лично познакомиться в приюте по адресу: Среднеахтубинский район, поселок вторая пятилетка, улица Озерная, территория федеральной части МЧС. Можно также позвонить в приют по телефону: 8(917)-338-87-07.

ИСТОЧНИК KP.RU