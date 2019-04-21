По двадцать лет тюрьмы грозит двум волгоградцам, торговавшим героином

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-21T09:07:37+03:00

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17 апреля оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков Главка задержали двух мужчин, причастных к распространению наркотиков на территории Волгограда. Сообщники как раз спрятали пакетики с товаром в дупло дерева недалеко от жилых домов по улице Рихарда Зорге в Краснооктябрьском районе города-героя.

- В ходе осмотра местности оперативники в дупле дерева и в кустах обнаружили две готовые закладки с наркотическим средством. Исследование, проведенное специалистами Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД, показало, что изъятым является наркотическая смесь, содержащая героин, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчины 25 и 29 лет признались в содеянном. Безработные не нашли лучшего способа себя прокормить, как торговать наркотиками. Теперь им грозят приличные сроки. За сбыт санкции суровые – от десяти до двадцати лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU