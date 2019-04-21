На юге Волгограда сгорела 35-летняя «копейка»

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-21T08:59:56+03:00

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Больше тридцати лет старенькая «копейка» служила жителю Волгограда, но 19 апреля из-за неисправности машина сгорела дотла. Это случилось около двух часов дня в Красноармейском районе города-героя.

Автомобиль стоял на улице Удмуртской и вдруг вспыхнул. Хозяин незамедлительно сообщил об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. Пока к месту ехали сотрудники МЧС, «копейку» полностью охватил огонь. Владелец пытался своими силами затушить пламя, но ничего не выходило. Спасатели приехали буквально за минуты.

- Пожарные расчёты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение 14:24 часов. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки автомобиля, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Волгоградцам напоминают: в случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».

ИСТОЧНИК KP.RU