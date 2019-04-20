2019-04-20T17:07:42+03:00
Здоровье

Лучшие врачи окажут помощь жителям Волгоградской области

А волонтеры помогут навести порядок возле медпунктов
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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С 20 апреля по 31 октября в Волгоградской области пройдет всероссийская акция #ДоброВСело. Это значит, что в села региона оказать медицинскую помощь приедут лучшие врачи города-героя. Они посетят Новорогачинскую, Ляпичевскую, Приволжскую участковые больницы, Песковатский, Каршевитский и Александровский ФАПы, Бурковскую амбулаторию. Всего полсотни объектов.

- В рамках первого жители смогут оперативно пройти диагностику сердечно-сосудистой и дыхательной систем, узнать о наличии факторов риска развития заболеваний. Для селян приготовили мастер-классы по основам оказания первой медицинской помощи, интересную информацию по теме диспансеризации. В рамках немедицинского блока активисты совместно с местными жителями облагородят территорию возле сельских медучреждений, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Кстати, всего в области планируется построить 101 ФАП. В этом году появятся 19 медицинских пунктов, еще для 31-го приобретут модульные конструкции. Уже к 2024 году медицина для селян станет более доступной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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