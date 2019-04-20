2019-04-20T13:46:24+03:00
Общество

Девять тысяч волгоградцев вышли на общегородской день чистоты

Этой весной в городе-герое высадят 10 тысяч деревьев
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрииФото: пресс-служба мэрии
Изменить размер текста:

Каждую субботу в всех районах Волгограда добровольцы наводят чистоту. 20 апреля девять тысяч горожан вышли на улицы родного города, чтобы заняться благоустройством.

Так, в Ворошиловском районе в сквере у «Гасителя» появится 450 деревьев и кустарников. Саженцы катальпы, черемухи, ивы и ясеня, а также крымских сосен украсили зеленую зону. В скором времени и сам пожарный пароход обновится – его капитально отремонтируют в 2019 году.

- В первую очередь мы благоустраиваем территорию, обязательно прокладываем систему полива, только после этого высаживаем растения: сосны, катальпы, клены, постепенно меняем пуховые тополя, потому что многие горожане жалуются на аллергию. Этой весной в Волгограде мы высадим около десяти тысяч растений - каждый район представил свои дендропланы, согласованные с жителями, - рассказал глава Волгограда Виталий Лихаче, который лично принял участие в субботнике.

Появились кусты караганы на склоне улицам Калинина и Восточно-Казахстанской, наводят порядок в парке Героев-летчиков. На севере жители собрали мусор со склона дамбы реки Мокрой Мечетки, а на юге очистили парковую зону поселка Южного. За три недели месячника в городе-герое высадили более 2 тысяч деревьев, ликвидировали 15 стихийных свалок, убрали парки и скверы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лучшие врачи окажут помощь жителям Волгоградской области
Под Волгоградом вор кастрюль прятался от полицейских под столом
На предприятии в Астрахани устранили утечку аммиака
На юге Волгограда заживо сгорел 72-летний дачник
Волгоградские волонтеры разыскивают живодера, жестоко убившего кота
В Камышине водитель «Хендая» насмерть сбил 40-летнюю женщину
У храма святого Иоанна Кронштадтского в Волгограде вспыхнул пожар
Убил кабана: под Волгоградом у браконьера конфисковали машину и охотничий билет
Под Волгоградом мужчина хранил в сарае два килограмма марихуаны
В Волгограде вымоют тоннель метротрама
В Волгограде построят новую детскую больницу
Волгоградцев приглашают на дегустацию сыров и мастер-класс по керамике
Болельщиков на матч «Ротор» - «Армавир» повезет электричка
В Кировском выведут из тьмы две улицы
Андрей Бочаров поехал на форум в Ялту
Волгоградцы очистят Лысую гору от мусора
Спровоцировавшего смертельное ДТП в Волгограде оставили под арестом
Жители «Семи ветров» остались без горячей воды до 20 апреля
Волгоградский приют «Дино» ищет дом молодым псам-охранникам
Волгоградец за пьяное вождение получил 8 месяцев колонии строгого режима
20 апреля перекроют дороги у Волгоград Арены
Ростовчанину за ДТП с тремя погибшими под Волгоградом дали 2,5 года тюрьмы
Опасны для детей: в кадетской школе Урюпинска закрыли 4 кабинета
79-летняя пенсионерка из Городища погибла под колесами «Камаза» прямо на кладбище
Волгоградец сгорел в собственной квартире по неосторожности
На три дня перекроют дорогу на улице Туркменской
В Волгограде двух потерявшихся младшеклассниц нашли на автобусной остановке