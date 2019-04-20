Девять тысяч волгоградцев вышли на общегородской день чистоты

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-20T13:46:24+03:00

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Каждую субботу в всех районах Волгограда добровольцы наводят чистоту. 20 апреля девять тысяч горожан вышли на улицы родного города, чтобы заняться благоустройством.

Так, в Ворошиловском районе в сквере у «Гасителя» появится 450 деревьев и кустарников. Саженцы катальпы, черемухи, ивы и ясеня, а также крымских сосен украсили зеленую зону. В скором времени и сам пожарный пароход обновится – его капитально отремонтируют в 2019 году.

- В первую очередь мы благоустраиваем территорию, обязательно прокладываем систему полива, только после этого высаживаем растения: сосны, катальпы, клены, постепенно меняем пуховые тополя, потому что многие горожане жалуются на аллергию. Этой весной в Волгограде мы высадим около десяти тысяч растений - каждый район представил свои дендропланы, согласованные с жителями, - рассказал глава Волгограда Виталий Лихаче, который лично принял участие в субботнике.

Появились кусты караганы на склоне улицам Калинина и Восточно-Казахстанской, наводят порядок в парке Героев-летчиков. На севере жители собрали мусор со склона дамбы реки Мокрой Мечетки, а на юге очистили парковую зону поселка Южного. За три недели месячника в городе-герое высадили более 2 тысяч деревьев, ликвидировали 15 стихийных свалок, убрали парки и скверы.

ИСТОЧНИК KP.RU