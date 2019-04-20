2019-04-20T11:27:51+03:00
Происшествия

Под Волгоградом вор кастрюль прятался от полицейских под столом

Ему грозит до пяти лет колонии
Юлия Данильченко
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Воришка 35-ти лет из Суровикино хотел обокрасть кухню в частном доме местного жителя, а именно вынести алюминиевые кастрюли, чтобы сдать их на металлолом, но вышел казус: владелец дома неожиданно вернулся. Преступник метался по комнате и не придумал ничего лучше, чем спрятаться под кухонным столом, накрывшись вещами.

Хозяин увидел разбросанную посуду и сразу заподозрил неладное. Он вызвал полицейских, которые без труда нашли вора.

- Задержанный сознался в намерениях совершить кражу чужого имущества. В отношении мужчины следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное путем незаконного проникновения в жилище». Дело передано в суд. Ему грозит наказание на срок до 5 лет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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