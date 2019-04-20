На предприятии в Астрахани устранили утечку аммиака
Утечка аммиака, которая произошла в одном из цехов компании ООО «Холодильник Володарский» в Астрахани 19 апреля, благополучно устранена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области. ЧП случилось в 12:2 по местному времени: труба диаметром 50 миллиметров, подведенная к технологическому резервуару, пропустила химическое вещество. Резервуар оперативно перекрыли.
На место выехали сотрудники Володарского местного пожарно-спасательного гарнизона. О происшествии сообщили в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор.
Утечка аммиака в Астрахани.
- Расчёт РХБ защиты специализированной пожарно-спасательной части ГУ произвели замеры предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе по направлению возможного распространения. Орошение места утечки не потребовалось. Ликвидацией последствий утечки занималась аварийно-спасательное формирование ООО «Партнёр Плюс». Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет, - рассказали КП-Волгоград в ведомстве.
В ГУ МЧС добавили, что в настоящий момент превышения предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU