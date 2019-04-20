2019-04-20T11:03:03+03:00
Происшествия

На предприятии в Астрахани устранили утечку аммиака

ЧП случилось на территории организации «Холодильник Володарский» [видео]
Юлия Данильченко
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Утечка аммиака, которая произошла в одном из цехов компании ООО «Холодильник Володарский» в Астрахани 19 апреля, благополучно устранена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области. ЧП случилось в 12:2 по местному времени: труба диаметром 50 миллиметров, подведенная к технологическому резервуару, пропустила химическое вещество. Резервуар оперативно перекрыли.

На место выехали сотрудники Володарского местного пожарно-спасательного гарнизона. О происшествии сообщили в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор.

Утечка аммиака в Астрахани.

- Расчёт РХБ защиты специализированной пожарно-спасательной части ГУ произвели замеры предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе по направлению возможного распространения. Орошение места утечки не потребовалось. Ликвидацией последствий утечки занималась аварийно-спасательное формирование ООО «Партнёр Плюс». Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет, - рассказали КП-Волгоград в ведомстве.

В ГУ МЧС добавили, что в настоящий момент превышения предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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