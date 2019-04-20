На юге Волгограда заживо сгорел 72-летний дачник

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-20T11:20:51+03:00

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ЧП случилось около часа ночи 20 апреля в Советском районе Волгограда. В садоводческом товариществе «Осень» вспыхнул двухэтажный домик. Хоть время было позднее, но соседи заметили пожар и сообщили об этом пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.

Приехавшим на место спасателям пятого расчета они рассказали, что внутри находится 72-летний хозяин дома. Он так и не выбрался на улицу. Крышу охватил огонь, горел и навес, и домашние вещи. Пожарные бросились тушить пламя. Это удалось сделать довольно оперативно: с момента сигнала прошло всего двадцать минут. Мчсники бросились в дом, чтобы помочь пенсионеру, но было поздно. Мужчина умер.

- Есть погибший. Причина пожара устанавливается, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU