2019-04-20T11:20:51+03:00
Происшествия

На юге Волгограда заживо сгорел 72-летний дачник

Причина пожара устанавливается
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

ЧП случилось около часа ночи 20 апреля в Советском районе Волгограда. В садоводческом товариществе «Осень» вспыхнул двухэтажный домик. Хоть время было позднее, но соседи заметили пожар и сообщили об этом пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.

Приехавшим на место спасателям пятого расчета они рассказали, что внутри находится 72-летний хозяин дома. Он так и не выбрался на улицу. Крышу охватил огонь, горел и навес, и домашние вещи. Пожарные бросились тушить пламя. Это удалось сделать довольно оперативно: с момента сигнала прошло всего двадцать минут. Мчсники бросились в дом, чтобы помочь пенсионеру, но было поздно. Мужчина умер.

- Есть погибший. Причина пожара устанавливается, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом вор кастрюль прятался от полицейских под столом
На предприятии в Астрахани устранили утечку аммиака
Волгоградские волонтеры разыскивают живодера, жестоко убившего кота
В Камышине водитель «Хендая» насмерть сбил 40-летнюю женщину
У храма святого Иоанна Кронштадтского в Волгограде вспыхнул пожар
Убил кабана: под Волгоградом у браконьера конфисковали машину и охотничий билет
Под Волгоградом мужчина хранил в сарае два килограмма марихуаны
В Волгограде вымоют тоннель метротрама
В Волгограде построят новую детскую больницу
Волгоградцев приглашают на дегустацию сыров и мастер-класс по керамике
Болельщиков на матч «Ротор» - «Армавир» повезет электричка
В Кировском выведут из тьмы две улицы
Андрей Бочаров поехал на форум в Ялту
Волгоградцы очистят Лысую гору от мусора
Спровоцировавшего смертельное ДТП в Волгограде оставили под арестом
Жители «Семи ветров» остались без горячей воды до 20 апреля
Волгоградский приют «Дино» ищет дом молодым псам-охранникам
Волгоградец за пьяное вождение получил 8 месяцев колонии строгого режима
20 апреля перекроют дороги у Волгоград Арены
Ростовчанину за ДТП с тремя погибшими под Волгоградом дали 2,5 года тюрьмы
Опасны для детей: в кадетской школе Урюпинска закрыли 4 кабинета
79-летняя пенсионерка из Городища погибла под колесами «Камаза» прямо на кладбище
Волгоградец сгорел в собственной квартире по неосторожности
На три дня перекроют дорогу на улице Туркменской
В Волгограде двух потерявшихся младшеклассниц нашли на автобусной остановке