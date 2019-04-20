2019-04-20T10:27:46+03:00
Общество

Волгоградские волонтеры разыскивают живодера, жестоко убившего кота

Они написали заявление в полицию
Юлия Данильченко
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Фото: волонтеры "Дино"Фото: волонтеры "Дино"
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Страшную находку волгоградские волонтеры обнаружили на улице Двинской в Дзержинском районе Волгограда еще 16 апреля. Недалеко от тротуара неизвестный выбросил изуродованные останки животного.

- В траве я нашла половину тела кота. Можно было бы всю вину переложить на собак, но нереально ровный край полоски шкуры, резаной острым предметом, от лопаток вдоль всего позвоночника, затем скальпированной от хвоста до лопаток, говорит о том, что тут орудовал человек, - рассказала КП-Волгоград администратор группы приюта «Дино» Надежда.

Зоозащитница обратилась в полицию. Правоохранители приняли заявление, но зацепок совсем нет и волонтеры боятся, что живодера поймать не удастся.

- Я позвонила на горячую линию по защите животных. Но, к сожалению, как я и предполагала, дело об изуродованном котике останется в моих эмоциях. Там занимаются теми случаями, когда точно известен человек, подпадающий по своим действиям под статью «Жестокое обращение с животными». Помогают составить заявление. А найти его самостоятельно практически невозможно, - говорит Надежда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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