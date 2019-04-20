2019-04-20T09:42:14+03:00
Происшествия

В Камышине водитель «Хендая» насмерть сбил 40-летнюю женщину

Погибшая шла по обочине без светоотражающих элементов на одежде
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Смерть 40-летней женщины приехавшие врачи констатировали на месте ДТП. Полученные от удара травмы оказались несовместимы с жизнью. Это случилось 19 апреля на 486-ом километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе Волгоградской области.

Как сообщают в пресс-службе областного Главка, около полуночи 53-летний местный житель за рулем «Хендай Туссан» мчался по трассе. Было темно, поэтому водитель не увидел пешехода.

- Он совершил наезд на 40-летнюю женщину-пешехода, двигавшуюся в прямом направлении по ходу движения транспортного средства в тёмное время суток в одежде без светоотражающих элементов, - рассказали КП-Волгоград в ГУ МВД по Волгоградской области.

Хоть мужчина и вызвал медиков, и пытался оказать помощь, но спасти женщину было невозможно. Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом вор кастрюль прятался от полицейских под столом
На предприятии в Астрахани устранили утечку аммиака
На юге Волгограда заживо сгорел 72-летний дачник
Волгоградские волонтеры разыскивают живодера, жестоко убившего кота
У храма святого Иоанна Кронштадтского в Волгограде вспыхнул пожар
Убил кабана: под Волгоградом у браконьера конфисковали машину и охотничий билет
Под Волгоградом мужчина хранил в сарае два килограмма марихуаны
В Волгограде вымоют тоннель метротрама
В Волгограде построят новую детскую больницу
Волгоградцев приглашают на дегустацию сыров и мастер-класс по керамике
Болельщиков на матч «Ротор» - «Армавир» повезет электричка
В Кировском выведут из тьмы две улицы
Андрей Бочаров поехал на форум в Ялту
Волгоградцы очистят Лысую гору от мусора
Спровоцировавшего смертельное ДТП в Волгограде оставили под арестом
Жители «Семи ветров» остались без горячей воды до 20 апреля
Волгоградский приют «Дино» ищет дом молодым псам-охранникам
Волгоградец за пьяное вождение получил 8 месяцев колонии строгого режима
20 апреля перекроют дороги у Волгоград Арены
Ростовчанину за ДТП с тремя погибшими под Волгоградом дали 2,5 года тюрьмы
Опасны для детей: в кадетской школе Урюпинска закрыли 4 кабинета
79-летняя пенсионерка из Городища погибла под колесами «Камаза» прямо на кладбище
Волгоградец сгорел в собственной квартире по неосторожности
На три дня перекроют дорогу на улице Туркменской
В Волгограде двух потерявшихся младшеклассниц нашли на автобусной остановке