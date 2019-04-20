В Камышине водитель «Хендая» насмерть сбил 40-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-20T09:42:14+03:00

Погибшая шла по обочине без светоотражающих элементов на одежде

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Смерть 40-летней женщины приехавшие врачи констатировали на месте ДТП. Полученные от удара травмы оказались несовместимы с жизнью. Это случилось 19 апреля на 486-ом километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе Волгоградской области.

Как сообщают в пресс-службе областного Главка, около полуночи 53-летний местный житель за рулем «Хендай Туссан» мчался по трассе. Было темно, поэтому водитель не увидел пешехода.

- Он совершил наезд на 40-летнюю женщину-пешехода, двигавшуюся в прямом направлении по ходу движения транспортного средства в тёмное время суток в одежде без светоотражающих элементов, - рассказали КП-Волгоград в ГУ МВД по Волгоградской области.

Хоть мужчина и вызвал медиков, и пытался оказать помощь, но спасти женщину было невозможно. Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU